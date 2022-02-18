Український дзюдоїст Артем Лесюк завоював золоту медаль на етапі Великого шолома в Ізраїлі. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 60 кг.

У фіналі Лесюк здолав іппоном представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва, який є бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів-2017.

На шляху до фіналу українець здолав узбекистанця Мірзохіда Магаммадьонова та чемпіона світу серед юніорів 2015 року, казахстанця Маґжана Шамшадіна. У півфіналі Лесюк ваза-арі переміг представника Монголії Цогта-Очіра Б’ямбажава.

Ще один представник України Богдан Ядов у вазі до 66 кг виборов в Ізраїлі бронзову нагороду. У сутичці за третє місце він здолав Гусмана Киргизбаєва з Казахстану.

Золото на етапі Великого шолому стало першим у кар’єрі для Лесюка. До цього його найбільшим досягненням на дорослому рівні були дві медалі Гран-прі 2019 року.

Востаннє золото на турнірах Великого шолому завойовувала українка Дар’я Білодід, коли виграла Grand Slam у Парижі у лютому 2020-го.

А ось українські чоловіки востаннє ставали переможцями Великого шолому ще у 2016 році. На етапі у Баку на найвищу сходинку п’єдесталу піднявся Яків Хаммо.

Фото: International Judo Federation