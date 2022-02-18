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Дзюдоїст Лесюк виборов перше за шість років золото на турнірах Великого шолому

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Артем Лесюк

Український дзюдоїст Артем Лесюк завоював золоту медаль на етапі Великого шолома в Ізраїлі. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 60 кг.

У фіналі Лесюк здолав іппоном представника Казахстану Бауиржана Нарбаєва, який є бронзовим призером чемпіонату світу серед юніорів-2017.

На шляху до фіналу українець здолав узбекистанця Мірзохіда Магаммадьонова та чемпіона світу серед юніорів 2015 року, казахстанця Маґжана Шамшадіна. У півфіналі Лесюк ваза-арі переміг представника Монголії Цогта-Очіра Б’ямбажава.

Ще один представник України Богдан Ядов у вазі до 66 кг виборов в Ізраїлі бронзову нагороду. У сутичці за третє місце він здолав Гусмана Киргизбаєва з Казахстану.

Золото на етапі Великого шолому стало першим у кар’єрі для Лесюка. До цього його найбільшим досягненням на дорослому рівні були дві медалі Гран-прі 2019 року.

Востаннє золото на турнірах Великого шолому завойовувала українка Дар’я Білодід, коли виграла Grand Slam у Парижі у лютому 2020-го.

А ось українські чоловіки востаннє ставали переможцями Великого шолому ще у 2016 році. На етапі у Баку на найвищу сходинку п’єдесталу піднявся Яків Хаммо.

Фото: International Judo Federation

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