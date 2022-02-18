За підсумками 14-го дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія продовжує утримувати лідерські позиції у медальному заліку.
У п’ятницю на Олімпіаді-2022 розіграли ще п’ять комплектів нагород у трьох видах спорту: біатлоні, ковзанярському спорті та фристайлі.
Результати медального заліку Олімпіади-2022
Які країни потрапили до топ-5
Перше місце у рейтингу продовжує утримувати Норвегія. Спортсмени цієї країни вибороли вже 15 золотих, вісім срібних та 11 бронзових нагород. Другою йде Німеччина, у якої десять золотих, сім срібних та п’ять бронзових медалей.
П’ятий день поспіль трійку лідерів замикають США. Американці вісім разів підіймалися на найвищу сходинку п’єдесталу. Також в їхньому активі вісім срібних та п’ять бронзових медалей.
На четверте місце піднялася КНР: вона має вісім золотих, чотири срібних та дві бронзові медалі. А п‘яту сходинку посідають Нідерланди. Олімпійці цієї країни взяли сім золотих, п’ять срібних та чотири бронзові медалі.
Україна у медальному заліку залишилася на 23-й позиції. Єдину медаль у скарбничку нашої команди завоював фристайліст Олександр Абраменко.
Олімпіада в Пекіні триває з 4 до 20 лютого 2022 року.
Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.