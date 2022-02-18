Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) повідомило, що зразок, взятий в української бобслеїстки Лідії Гунько, дав позитивний результат (AAF).

Про це повідомляє сайт ITA.

Так, в організмі спортсменки знайшли заборонений метаболіт дегідрохлорметіл-тестостерону.

Повідомляється, що зразок взяли під час антидопінгового контролю змагань 14 лютого в Яньціні, Китай. Про результат тесту повідомила акредитована Всесвітньою антидопінговою агенцією WADA лабораторія в Пекіні 17 лютого.

Спортсменку поінформували та тимчасово усунули від звірянь до розв’язання питання відповідно до Всесвітнього антидопінгового кодексу та Антидопінгових правил МОК.

Це означає, що Лідії Гунько заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях або будь-якій діяльності під час Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні.

Українка може заперечити своє відсторонення у Спортивному арбітражному суді – Антидопінговому відділі (CAS ADD).

Раніше Факти ICTV розповідали, чим відома Лідія Гунько.

Джерело: ita.sport