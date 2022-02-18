Україна розглядає можливість проведення зимових Олімпійських ігор у 2030 році. Про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт у п’ятницю, 18 лютого, у Верховній Раді, під час години запитань до уряду.

— Тільки останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту, і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми зараз дивимося, як завезти та провести зимові Олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо, – сказав він.

У серпні 2021 року міністр заявляв, що Україна розраховує та працює над проведенням літніх та зимових юнацьких Олімпійських ігор у 2030 та 2032 роках.

Раніше Вадим Гутцайт заявляв, що на зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто чекати багато медалей від представників української олімпійської збірної.

Станом на зараз єдину медаль у скарбничку України на Іграх-2022 завоював фристайліст Олександр Абраменко. Він став срібним призером у Пекіні у лижній акробатиці.

Завдяки сріблу Абраменка Україна нарешті потрапила до медального заліку Олімпіади-2022, де тепер посідає 23-тє місце.