За підсумками 15-го дня Олімпійських ігор-2022 у Пекіні Норвегія продовжує утримувати лідерські позиції у медальному заліку. Друге місце дісталося Німеччині, а на третє вирвався Китай, посунувши Америку на четверту сходинку.

У неділю на Олімпіаді-2022 розіграли нагороди у шести видах спорту: бобслеї, керлінгу, ковзанах, ковзанярському спорті, лижних перегонах, фігурному катанні та фристайлі.

Результати медального заліку Олімпіади-2022

Які країни потрапили до топ-5

Перше місце у рейтингу продовжує утримувати Норвегія. Спортсмени цієї країни вибороли 15 золотих, вісім срібних та 12 бронзових нагород. Друге місце посіла Німеччина, в якої 11 золотих, вісім срібних та п’ять бронзових медалей.

Раптово третє місце отримав Китай, посунувши з позицій США. В активі Китайської Народної Республіки – дев’ять золотих, чотири срібні та дві бронзові медалі.

На четверте місце посунулася Америка, яка довгий час посідала третє місце. США мають вісім золотих, чотири срібних та дві бронзові медалі.

А п‘яту сходинку посідає Швеція, яка раптово опустила Нідерланди на шосту позицію. Швецькі спортсмени вибороли вісім золотих, п’ять срібних та п’ять бронзових нагород.

Україна у медальному заліку посідає 24-ту позиції. Єдину медаль у скарбничку команди синьо-жовтих завоював фристайліст Олександр Абраменко.

Олімпіада в Пекіні триває з 4 до 20 лютого 2022 року. Від України на цих Іграх беруть участь 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Це рекордна кількість видів спорту на зимовій Олімпіаді для нашої країни. За всі дні Олімпіади-2022 мають розіграти 109 нагород у 15 видах спорту.