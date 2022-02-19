Українська біатлоністка та титулована спортсменка Олена Білосюк (Підгрушна) пронесе державний прапор України на урочистій церемонії закриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

– Це вже мої четверті Олімпійські ігри. Я вперше потрапляю на церемонію закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим, – зазначила чемпіонка світу.

Закриття Олімпіади відбудеться 20 лютого у Пекіні на стадіоні Пташине гніздо. Організатори стверджують, що головною темою церемонії стануть спортсмени, які наполегливо працювали для досягнення результату.

– Саме закриття буде нетривалим за часом та відбудеться у традиційному стилі. Одним з лейтмотивів стане історичне досягнення Пекіна, як міста, яке вперше зуміло прийняти як літні, так і зимові Олімпійські ігри, – повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Через захворювання на Covid-19 капітан жіночої збірної України з біатлону Білосюк змогла вийти на старт лише однієї гонки – жіночої естафети.

Попри наслідки небезпечної хвороби та погане самопочуття, спортсменка провела свій етап та змогла змотивувати свою команду.