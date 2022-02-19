У міжнародний аеропорт Бориспіль сьогодні зранку прибула збірна України з лижного фристайлу. Українці представляли країну на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це повідомляють Факти ICTV.

До України приїхала єдина медаль цих зимових Ігор – “срібло” Олександра Абраменка.

Перед журналістами у Борисполі Абраменко сказав, що їхав на Олімпіаду-2022 за золотою нагородою, а отримав срібну. Проте своїм результатом він цілком задоволений.

Свою медаль спортсмен присвятив усім тим, хто за нього вболівав та переживав.

– Моя медаль – це для всієї Україні, для кожного українця… Я розумів, що багато відповідальності буде на мені. Я вистояв, – сказав Абраменко.

Виступити у командному турнірі, на жаль, не вдалося – команда захворіла на коронавірус.

Нагадаємо, що минулої зимової Олімпіади-2018 Абраменко виборов “золото” для України.

Нагадаємо, що на церемонії відкриття Олімпіади у Пекіні прапор України несли двоє атлетів – фристайліст Олександр Абраменко та представниця фігурного катання Олександра Назарова.