Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Ярославський купив для Металіста капітана Десни

Юля Захарченко редакторка стрічки
Ярославський купив для Металіста капітана Десни

Спортивний директор Металіста Папа Гує повідомив клубну прес-службу про підписання контракту з колишнім капітаном чернігівської Десни Єгором Картушовим.

31-річний Картушов – фланговий футболіст, який однаково успішно може зіграти й у захисті, і у півзахисті. Кольори Десни він захищав з 2012 року, а до цього виступав за Шахтар, Зорю та Іллічівець (нині Маріуполь).

— Раді вітати новачка у нашому клубі. Знаємо Єгора як сильного гравця та давно стежили за його виступами.

Картушов має великий досвід гри у Прем’єр-лізі та, безумовно, нам допоможе. Контракт підписано на 2,5 роки. Сподіваємось на плідну співпрацю, — сказав Папа Гуйє.

Сам Картушов розповів, що все відбулося дуже швидко, і вже скоро він сподівається порадувати харківських вболівальників яскравою грою.

– Шалено радий, що приєднався до такої команди, як Металіст. Мене переповнюють емоції! Все відбулося буквально сьогодні та пройшло досить швидко.

Не було ніяких непорозуміння, спокійно домовилися, і я переїхав з одного готелю до іншого. Сподіваюся вже незабаром порадувати харківських вболівальників своєю грою, — прокоментував перехід у Металіст Картушов.

Читайте
Ліга чемпіонів-2021/22: календар та результати матчів плей-оф

Фото: ФК Десна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка