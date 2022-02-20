Чемпіонка світу Білосюк пронесла прапор України на закритті Олімпіади-2022 у Пекіні

Українська біатлоністка та чемпіонка світу Олена Білосюк (Підгрушна) пронесла синьо-жовтий прапор України на урочистій церемонії закриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Білосюк зазначила, що вона дуже пишається тим, що їй дали можливість нести державний прапор України. За словами спортсменки, вона вперше потрапила на церемонію закриття Ігор.

– Це вже мої четверті Олімпійські ігри. Я вперше потрапляю на церемонію закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим, – зазначила чемпіонка світу.

Парад спортсменів організували так, що всі прапороносці пройшли спільним устроєм на самому початку церемонії закриття Олімпійських ігор у Пекіні.

Україна посіла 25-те місце у медальному заліку Олімпіади-2022. Одну срібну медаль здобув фристайліст Олександр Абраменко.