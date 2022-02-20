Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні стартували 4 лютого і завершаться урочистою церемонією, що відбудеться 20 лютого 2022 року.

Урочисту подію можна буде подивитися у прямій трансляції на UA: Перший. Початок церемонії закриття запланований на 14.00 за київським часом. Відзначимо, що телеканал UA:Перший також доступний на сервісах MEGOGO та OLL.TV.

Пряма трансляція дійства також буде доступна на YouTube-каналі Eurosport.

Закриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, відомому також як Пташине гніздо. Там же відбувалася церемонія відкриття змагань.

Зимова Олімпіада-2022 була зосереджена не лише у столиці змагань – Пекіні, а й у містах Яньцин та Чжанцзякоу. Всього на Іграх було представлено 15 видів спорту, у яких розіграли 109 комплектів нагород.

Якою була церемонія відкриття?

На церемонії відкриття у Пекіні, як і на літніх Іграх-2020 у Токіо, прапори своїх країн несли двоє атлетів. В Україні цього права удостоїлися фристайліст Олександр Абраменко та представниця фігурного катання Олександра Назарова.

Під час церемонії відкриття Олімпіади-2022 глядачі мали змогу спостерігати яскраве дійство за участю танцівників, музикантів та побачити захопливе віртуальне шоу і салюти.