У неділю, 20 лютого, відбулася урочиста церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 на арені Пташине гніздо у Пекіні. Глядачі з усього світу спостерігали за неймовірним видовищем та раділи разом зі спортсменами їхнім перемогам.

Українці також не стали винятком. На початку церемонії біатлоністка та чемпіонка світу Олена Білосюк (Підгрушна) гордо пронесла синьо-жовтий прапор України. Поруч з українкою найсильніші спортсмени світу несли державний символ країни, яку вони представляли.

– Дуже рада та горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим, – поділилася одна з найсильніших українських спортсменок.

На закритті Ігор-2022 залишилися лише спортсмени, які ще перебували у Пекіні. Від України – це представники збірних з біатлону та лижних перегонів.

Церемонія закриття зимових Олімпійських ігор-2022 тривала близько двох годин. Глядачі побачили неймовірне світлове шоу та виступи маленьких співаків.

Зимові Олімпійські ігри-2022 тривали у Пекіні з 4 до 20 лютого 2022 року. Під час змагань розіграли 109 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Україну на зимових Олімпійських іграх представляли 45 спортсменів у 12 дисциплінах. Синьо-жовті посіли 25-те місце у медальному заліку Ігор-2022 з однією срібною медаллю, яку здобув фристайліст Олександр Абраменко.