Скандали, рекорди та невдачі: п’ять найбільш обговорюваних спортсменів Ігор-2022

Зимові Олімпійські ігри-2022 у Пекіні завершилися, і їхні учасники вже давно спакували валізи – хтось напакував туди медалей, а хтось задовольнився сувенірами з Китаю. Після завершення Ігор атлетам залишається окреслювати нові цілі для підкорення спортивних вершин.

Ця Олімпіада надовго запам’ятається шанувальникам спорту не лише рекордами, а й скандалами, особливо з допінгом. Адже головною зіркою допінг-драми на теренах Пекіна стала представниця ОКР у фігурному катанні Каміла Валієва.

Факти ICTV, підбиваючи підсумки Ігор-2022 у Пекіні, виокремили п’ятірку спортсменів, котрі особливо відзначилися на цій Олімпіаді. Хтось своїми досягненнями, а хтось невдачами або скандалами.

Каміла Валієва

15-річна фігуристка Каміла Валієва була відомою ще до Олімпіади. Адже спортсменка встигла зібрати чималу кількість перемог із чемпіонату світу серед юніорів та чемпіонатів Європи. Їй належать три світові титули – у короткій, довільній та за сумою двох програм.

Вона ж стала найбільш обговорюваною учасницею Ігор-2022 через виявлений допінг у її пробі за грудень. Після командних змагань із фігурного катання, де ОКР виграли золото, організатори скасували церемонію нагородження через це.

Просто під час Олімпіади відбулося засідання CAS, за підсумками якого Валієвій все ж дозволили виступити в індивідуальному турнірі. Проте у МОК заявили, що якщо вона стане однією із призерок, то церемонія нагородження не відбудеться. Після короткої програми Валієва була лідеркою, але під час виконання довільної програми кілька разів впала і показала лише четвертий результат.

Мікаела Шиффрін

Американську гірськолижницю Мікаелу Шиффрін, яке є дворазовою олімпійською чемпіонкою та шестиразовою чемпіонкою світу, називали однією із претенденток на медалі. Сама 26-річна спортсменка до Пекіна їхала не лише за п’єдесталом, але й за рекордами.

Але сподівання Шиффрін не виправдалися і її охрестили головною невдахою Олімпіади у Пекіні. У трьох стартах вона зійшла з траси достроково та не змогла фінішувати, а найкращим результатом Мікаели на цих Іграх стало дев’яте місце в супергіганті. У швидкісному спуску (даунгілі) вона стала 18-ю.

Цікаво, що за останні чотири роки вона не фінішувала на змаганнях лише п’ять разів, із них три – на цій Олімпіаді. Ще одного разу Шиффрін зійшла з траси в січні цього року на етапі Кубка світу у слаломі, а до цього – у січні 2020-го.

Клаудія Перхард

Не взяла медалей, але точно увійде в історію Олімпійських ігор німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн. На Олімпіаді-2022 у Пекіні у віці 49 років та 348 днів вона стала найстаршою жінкою, яка брала участь у зимових Олімпійських іграх.

За свою кар’єру Пехштайн стала п’ятиразовою олімпійською чемпіонкою. Також у її активі два срібла та дві бронзи з Ігор.

Ці Олімпійські ігри стали для спортсменки вже восьмими у кар’єрі.

Натан Чен

А ось американський фігурист Натан Чен продемонстрував приголомшливий камбек на Іграх-2022. Після бронзи у Пхьончхані-2018 він все ж виборов олімпійське золото.

Свою коротку програму Чен виконав бездоганно та набрав за свій прокат 113,97 бала. Це новий світовий рекорд набраних балів за коротку програму. Попереднє досягнення належало дворазовому олімпійському чемпіону японцю Юдзуру Ханю, який той встановив у 2020 році на чемпіонаті Чотирьох континентів. Тоді Ханю набрав 111,82 бала.

Під час короткої програми Чен виконав фліп, потрійний аксель, каскад четверний лутц та потрійний тулуп.

Максанс Парро

Героєм неймовірної мотиваційної історії належало стати канадському сноубордисту Максансу Парро, який повернувся у великий спорт після перемоги над раком та став чемпіоном зимової Олімпіади-2022 у Пекіні зі слоупстайлу.

Через вісім місяців після Ігор-2018 у нього діагностували рак, а точніше, хворобу Годжкіна – злоякісне захворювання лімфоїдної тканини. Парро довелося пройти 12 курсів хіміотерапії. І вже у липні 2019-го він розповів, що подолав хворобу.

Канадець вирішив повернутися після хвороби у великий спорт з метою майбутнього виступу на Іграх-2022. Своїми досягненнями він потрапив до олімпійського складу збірної Канади, а у фіналі у Пекіні вже у першій спробі заробив 90,96 бала, ставши єдиним сноубордистом, що отримав оцінку за 90 балів.