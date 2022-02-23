Футболіст збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко висловився щодо нового акту агресії з боку Російської Федерації щодо України.

Захисник містян висловив підтримку Україні. Спортсмен опублікував у соціальній мережі карту України, на якій можна побачити знімки з різних українських обласних центрів нашої країни.

— Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс. Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені.

Він підкреслив, що кордони України повинні залишитися непорушними.

— Країна, яку ми стараємось прославляти і розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні, – написав гравець.

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Зінченко один із небагатьох нинішніх гравців збірної України, котрі висловилися щодо напруженої ситуації та дій з боку РФ.

Окрім Олександра повідомлення у сторіс в Instagram розмістили також захисник болгарського Лудогорця Ігор Пластун та форвард португальської Бенфіки Роман Яремчук.

Зокрема, Пластун написав, що йому соромно, що він розмовляє російською мовою та прикріпив до сповіщення український стяг. А Яремчук поділився зворушливим відео з Україною.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступаючи в Палаті громад заявив, що футбольні турніри не повинні проводитися на території Росії.

Зі свого боку глава Міністерства спорту Великої Британії Надін Доріс висловилася за перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2022 з Санкт-Петербурга на тлі російської агресії щодо України.

Нагадаємо, 21 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін визнав “незалежність” гібридних формувань “ДНР” та “ЛНР”.