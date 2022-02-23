У єдності ми переможемо: Харлан та Шевченко звернулися до українців на тлі агресії РФ

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко та олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан звернулися до співвітчизників на тлі нової агресії проти України з боку Російської Федерації.

У соціальній мережі Instagram 45-річний футбольний фахівець заявив, що за 30 останніх років українці сформувалися як нація.

— Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом і своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років сформувалися як нація! Нація щирих, працелюбних і волелюбних громадян! Це найголовніше наше надбання!

Шевченко закликав до єдності, адже це є запорукою перемоги.

— Сьогодні складний час для всіх нас. Але ми маємо єднатися! У єдності ми переможемо! Слава Україні! – написав Шевченко.

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Патріотичний пост у соціальній мережі опублікувала й 31-річна українська фехтувальниця.

— Україна – це мій дім, Україна – це моя батьківщина! Я хочу миру та світлого неба над головою моєї родини та всього українського народу! Ми сильні і ми подолаємо все разом! – написала Харлан, додавши своє фото під час виконання гімну.

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Напередодні зі словами підтримки Україні виступив футболіст збірної України та англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Він опублікував карту України, зазначивши, що її кордони повинні залишатися непорушними. Зінченко наголосив, що “моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її”.