Через введення режиму НС спортивні федерації скасовують змагання на території України

Після запровадження в Україні надзвичайного стану низка спортивних організацій повідомили про скасування спортивних змагань та масових заходів на території країни.

Як повідомили у Федерації легкої атлетики України, впродовж наступних тридцяти днів жодних спортивних заходів, включно з чемпіонатом України з легкої атлетики в приміщенні, та навчально-тренувальних зборів на території країни проводитися не буде.

Водночас участь команд українських збірних команд в міжнародних спортивних змаганнях не скасовується.

У Федерації терміново скликали засідання Виконкому ФЛАУ, щоб визначити й затвердити подальші кроки. Засідання відбудеться 24 лютого.

Водночас в коментарі Фактам ICTV міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що спортивні заходи скасовані не будуть, проте проходитимуть без глядачів.

Зазначимо, що наразі немає офіційної інформації на порталі міністерства яка могла б підтвердити чи спростувати скасування спортивних заходів.

Своєю чергою, у Федерації баскетболу України повідомили, що запровадження надзвичайного стану на території України не зупинить спортивні змагання.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада на позачерговому засіданні запровадила надзвичайний стан в Україні. Його дія розпочалась з 24 лютого терміном 30 днів.

Голосуванню в парламенті передувало звернення лідерів фракцій Верховної Ради до президента України з вимогою внести деякі зміни до законопроєкту.

Зокрема, згідно з запропонованою версією указу запровадження надзвичайного стану не накладе заборону на проведення спортивних заходів. Вони як і раніше будуть проходити, але без вболівальників, тому не відпадатимуть під заборону проведення масових заходів.

Джерела: ФБУ, ФЛАУ, Вадим Гутцайт