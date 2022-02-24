Яремчук показав футболку з тризубом після забитого голу Аяксу

Лісабонська Бенфіка врятувалася від поразки у матчі з амстердамським Аяксом завдяки голу Романа Яремчука. Гра у межах першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 відбулася у Лісабоні на арені Ештадіу да Луж та завершилася з рахунком 2:2.

Рахунок у матчі відкрили гості з Амстердама завдяки голу Душана Тадіча, але автогол Себастьєна Алле відновив рівновагу у грі.

Через 30 хвилин Алле реабілітувався та відзначився голом вже у ворота португальського клубу.

Український форвард орлів Роман Яремчук з’явився на полі вже у середині другого тайму, вийшовши на заміну. 26-річний гравець зумів зрівняти рахунок та врятувати команду від поразки у домашній грі. Українець вдало зіграв на добиванні та відправив м’яча головою у сітку воріт суперника.

Після голу Яремчук зняв ігрову футболку та продемонстрував на камеру футболку з тризубом на знак підтримки України в боротьбі з агресією Росії.

За те, що Яремчук зняв ігрову футболку арбітр нагородив його гірчичником. Після матчу Роман прокоментував взяття воріт та своє святкування після голу.

— Футбол футболом, я роблю свою роботу тут, у Португалії, але багато речей відбуваються в моїй країні. Ситуація складна. Я професіонал і знаю, що потрібно робити на полі. Я роблю все, що можу для португальських фанатів. Мені треба забивати та допомагати команді. Ми не задоволені, але є гарна нагода забити в Амстердамі. Нам може все вдатися, – сказав він.

Матч-відповідь команд відбудеться в Амстердамі 15 березня на стадіоні Йохан Кройф Арена.

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