Футболіст збірної України та гравець лондонського клубу Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко звернувся до футболістів, які представляють країну-агресора Росію.

Ярмоленко звинуватив російських футболістів, серед яких є багато його знайомих, в тому, що вони мовчать, поки війська РФ вторглися до України та вбивають людей.

— Я, Андрій Ярмоленко, гравець збірної України. Народився у Пітері. Але виріс в Україні та вважаю себе українцем на всі 100%. У мене є запитання до гравців збірної Росії з футболу. Хлопці, чому ви сидите як обісрані і нічого не кажете? В Україні вбивають людей, наших дружин, матерів, дітей. Але ви нічого не кажете, не коментуєте.

Скажіть, будь ласка, що вам буде за те, якщо ви всі разом просто об’єднаєтесь та покажете людям, що відбувається дійсно в нашій країні. Багатьох із вас я знаю, з багатьма я знайомий. І ви всі мені казали, що так не має бути, що ваш президент робить неправильно.

Тому, хлопці, ви маєте вплив на людей. Покажіть це, я прошу вас, будь ласка. Знаю, що деякі з вас люблять показувати свої яйця на камеру, але тепер настав час показати яйця в реальному житті. Всім дякую за увагу. Слава Україні! – сказав Ярмоленко.

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Раніше футболісти збірної України звернулися до світової спільноти із закликом проти зупинити війну, руйнування міст України та кровопролиття.

Вони записали спільне звернення, в якому просять пояснити та показати жителям інших країн наслідки військового вторгнення Росії.

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Серед спортсменів, які записали звернення – гравці Шахтаря Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Сергій Кривцов, Динамо Київ – Микола Шапаренко, Сергій Сидорчук, Георгій Бущан, Ілля Забарний, а також Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Віктор Коваленко та Руслан Маліновський, що виступають за іноземні клуби.