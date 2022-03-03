Футбольний клуб лісабонська Бенфіка започаткував кампанію для допомоги постраждалим громадянам України унаслідок війни з Росією.
Із 3 до 5 березня португальський клуб організує збір їжі, медичних засобів, необхідних речей та товарів для дітей.
На сайті клубу зазначені пункти, куди можна принести необхідні товари. Потім гуманітарна допомога буде направлена в Україну.
На сторінках орлів у соціальних мережах також розміщений ролик, в зніманнях якого взяв участь український форвард Роман Яремчук.
— Дякую за вашу любов і солідарність. Разом ми допоможемо Україні, – сказав Яремчук.
Juntos pela Ucrânia! → https://t.co/H7KdIUNQoW pic.twitter.com/Z4pYtCgPbJ
— SL Benfica (@SLBenfica) March 2, 2022
У зніманнях ролику також взяли участь капітан команди, португальський захисник Андре Алмейда та бельгійський захисник Ян Вертонген.
Джерело: ФК Бенфіка