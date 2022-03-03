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Факти / Спорт

Бенфіка з Яремчуком розпочала кампанію з гуманітарної допомоги Україні

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бенфіка

Футбольний клуб лісабонська Бенфіка започаткував кампанію для допомоги постраждалим громадянам України унаслідок війни з Росією.

Із 3 до 5 березня португальський клуб організує збір їжі, медичних засобів, необхідних речей та товарів для дітей.

На сайті клубу зазначені пункти, куди можна принести необхідні товари. Потім гуманітарна допомога буде направлена в Україну.

На сторінках орлів у соціальних мережах також розміщений ролик, в зніманнях якого взяв участь український форвард Роман Яремчук.

— Дякую за вашу любов і солідарність. Разом ми допоможемо Україні, – сказав Яремчук.

У зніманнях ролику також взяли участь капітан команди, португальський захисник Андре Алмейда та бельгійський захисник Ян Вертонген.

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Джерело: ФК Бенфіка

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