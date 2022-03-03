У фінському Контіолахті сьогодні, 3 березня, стартував етап Кубка світу з біатлону.

Через війну в Україні, яку розпочала держава-агресор Росія, українські команди не братимуть участь у міжнародних змаганнях до кінця сезону. Але інші учасники та учасниці змагань висловлюють свою підтримку Україні.

У жіночій естафеті усі учасниці команди Норвегії нанесли на пов’язки на голові заклик припинити війну, біатлоністки збірної Німеччини на свої гвинтівки й на захисні шори нанесли прапор України у формі серця. Зазвичай на шорах розміщують логотипи спонсорів та комерційну рекламу.

Таке саме серце у кольорах прапора України нанесла на гвинтівку Ганна Еберг зі Швеції. Команда Чехії для участі у змаганнях в Контіолахті виготовила спеціальні пов’язки в кольорах прапора України.

Іноземні біатлоністки у прапорах України: на етапі Кубка світу підтримали Україну / 4 фотографии

На загальній арені на головних флагштоках, де зазвичай вивішують прапор країни-господарки змагань, прапори міжнародного союзу біатлоністів і прапор федерації, сьогодні був лише один прапор – України, на підтримку нашій країні від всієї біатлонної родини світу.

А перемогу в естафеті 4×6 км у фінському Контіолахті здобула норвезька команда у складі Марте Олсбю Рейселанд, Тіріл Екхофф, Іди Лієн та Інгрід Тандреволд. Другими фінішували шведки, а замкнула топ-3 команда Італії.