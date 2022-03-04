Він більше не легенда українського футболу – Малиновський про Тимощука у Зеніті

Півзахисник збірної України та італійської Аталанти Руслан Малиновський прокоментував рішення футболістів з українським паспортом, котрі розірвали контракти з російськими клубами після військового вторгнення Росії до України.

Так, контракт із пітерським Зенітом достроково розірвав Ярослав Ракицький, а Іван Ордець та Андрій Воронін залишили московське Динамо. Водночас українець Анатолій Тимощук продовжує працювати асистентом Сергія Сємака у Зеніті.

Сам Анатолій досі зберігає мовчання і ніяк не коментує війну в Україні, яку розпочала проти його рідної країни РФ, де він заробляє гроші. Зі свого боку Малиновський розкритикував таке рішення Тимощука.

— Я вважаю, що хлопці, які залишили російські клуби, вчинили правильно. Щодо Тимощука, треба запитати в нього самого. Важко щось коментувати, але мені це дивно. Я не можу пояснити його позицію у цій ситуації, але вважаю, що це неправильно. Не знаю, як він із цим житиме, але він більше не легенда українського футболу, це 100%. За ці дні про його заслуги вже всі забули, – наголосив Малиновський.

Нагадаємо, 2 березня Ярослав Ракицький достроково розірвав контракт із пітерським Зенітом. У російському клубі рішення футболіста назвали “складною сімейною ситуацією”. Примітно, що решта російських клубів, з яких йдуть українські гравці чи фахівці, вказують таку ж причину.

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Джерело: ТК Футбол 1/2/3