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Факти / Спорт

Нас не треба звільняти! Залиште нас і нашу Україну – футболіст Ракицький

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ярослав Ракицький

Колишній футболіст донецького Шахтаря та пітерського Зеніта Ярослав Ракицький вкотре підтримав Україну та засудив Росію за повномасштабне вторгнення та розгортання війни.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram Ракицький написав назву країни-агресорки з маленької літери та засудив РФ за пропаганду та війну.

— Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї матері, до своїх дітей, до своєї сім’ї. Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну! Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти! Залиште нас і нашу Україну!

Немає сенсу доводити вплив пропаганди у тому, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні! – написав Ракицький.

Ярослав Ракицький розірвав контракт із Зенітом із Санкт-Петеребурга після повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Він засудив поведінку країни, в якій працював останніми роками, та залишив її територію. Після російського вторгнення також розірвав контракт із московським Динамо Андрій Воронін і виїхав із РФ. А ось Анатолій Тимощук досі не висловився про напад Росії на Україну та продовжує працювати у Зеніті.

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Джерело: Yaroslav Rakitskyy

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Фото: Getty Images

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