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Факти / Спорт

Вам повернеться сповна весь той біль, який ми відчули – футболіст Бойко росіянам

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Денис Бойко

Воротар київського Динамо та збірної України Денис Бойко опублікував звернення до російських загарбників, які сіють смерть на території України.

Футболіст у соціальній мережі Instagram у сторіс опублікував фото емоційного святкування гола Андрія Ярмоленка за Вест Гем Юнайтед у ворота Астон Вілли в межах туру чемпіонату АПЛ.

У своєму зверненні до росіян Бойко висловив думки мільйонів українців, побажавши росіянам пережити сповна страждання, які у ці дні зазнає український народ.

— Визволителі ї**чі. Ви змушуєте наш народ страждати і плакати замість того, щоб радіти і сміятися.

Вам повернеться сповна весь той біль, який ми відчули на собі! Горіть у вогні, нелюди. Слава Україні, – написав Денис Бойко.

Нещодавно колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зміг стримати сліз в ефірі італійського телеканалу, коли говорив про війну в Україні.

Він сказав, що його родичі розповідають йому про те, що відбувається в Україні, як бомблять міста, вбивають дітей та людей похилого віку, які не можуть виїхати.

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Шевченко наголосив, що це все схоже на страшний сон, йому здається, що завтра він прокинеться та повернеться до звичайного життя.

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Фото: Depositphotos

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