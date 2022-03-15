Легендарний баскетболіст НБА у складі Бостон Селтікс Кевін Гарнетт підтримав Україну під час церемонії виведення з обігу свого ігрового номера – №5.

Гарнетт прийшов на церемонію у темному костюмі та чорній водолазці, прикріпивши до піджака стрічку з прапором України з одного боку, а з іншого зелену хустинку, яка символізує Селтікс.

.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden pic.twitter.com/nHBP3RCboe — NBA TV (@NBATV) March 13, 2022

На майданчик суперзірка НБА вийшов зі своїми двома доньками.

Під час церемонії були присутні його партнери за чемпіонським сезоном 2008 року Пол Пірс та Рей Аллен. Нагадаємо, що Аллен залишається останнім гравцем з цього тріо, номер якого залишається активним.

Кевін Гарнетт є членом Залу слави баскетболу та чемпіоном НБА у складі Бостон Селтікс 2008 року. Окрім Селтікс він також захищав кольори Бруклін Нетс та Міннесоти Тімбервулвз.

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У 2004 році він став найціннішим гравцем НБА. Гарнетт 15 разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА та один раз визнавався найціннішим гравцем Матчу всіх зірок НБА – у 2003 році.

Разом зі збірною США він виграв золото Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї.

Джерело: NBA