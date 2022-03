Легендарний баскетболіст НБА у складі Бостон Селтікс Кевін Гарнетт підтримав Україну під час церемонії виведення з обігу свого ігрового номера – №5.

Гарнетт прийшов на церемонію у темному костюмі та чорній водолазці, прикріпивши до піджака стрічку з прапором України з одного боку, а з іншого зелену хустинку, яка символізує Селтікс.

.@KevinGarnett5KG raises his jersey to the rafters in TD Garden pic.twitter.com/nHBP3RCboe

— NBA TV (@NBATV) March 13, 2022