Футболіст Ярмоленко допоміг “ніштяками” українським розвідникам у Чернігові

Гравець англійського футбольного клубу Вест Гем Юнайтед та збірної України Андрій Ярмоленко передав потрібні речі українським воїнам у Чернігів.

— Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці ніштяки, які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую. Віримо у Бога та ЗСУ, – повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.