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Факти / Спорт

Футболіст Ярмоленко допоміг “ніштяками” українським розвідникам у Чернігові

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Ярмоленко

Гравець англійського футбольного клубу Вест Гем Юнайтед та збірної України Андрій Ярмоленко передав потрібні речі українським воїнам у Чернігів.

— Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці ніштяки, які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую. Віримо у Бога та ЗСУ, – повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

У 29 турі англійської Прем’єр-ліги Андрій Ярмоленко у футболці Вест Гема забив переможний гол у ворота Астон Вілли й присвятив його українському народові, який бореться з російською агресією.

Росіяни почали обстрілювати Чернігів 25 лютого. Місто поливають з градів, САУ, артилерії, скидають бомби з літаків.

Загинули багато людей. У місті зруйновані кілька шкіл, десятки житлових будинків і багатоповерхівок. Горів центр древнього міста, де розташовані тисячолітні храми, палала нафтобаза з дизельним пальним. На світанку 11 березня російська ракета зруйнувала у Чернігові стадіон імені Гагаріна і бібліотеку.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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