Красніков спростував чутки про борги Металіста за Давида з Віторії

Віцепрезидент футбольного клубу Металіст Євгеній Красніков назвав чутки про заборгованість за перехід футболіста Давида з клубу Віторія спробою менеджменту бразильського клубу прикрити власні непрофесіоналізм та недбалість.

Про це він заявив у коментарі виданню Sport Arena.

Як відомо, 22-річний вінгер перебрався з Бразилії до України для виступів за Металіст 6 лютого — буквально за 18 днів до початку повномасштабної війни, і не встиг провести жодного поєдинку за харківський клуб. Проте цьому трансферу намагаються надати скандальне забарвлення.

– Інформація видання Globo, що нібито Металіст не заплатив Віторії за трансфер Давида 2 млн, не відповідає дійсності. Ми багато років працюємо на латиноамериканському ринку. Футбольний клуб Металіст, президентом якого є Олександр Ярославський, у всіх країнах Латинської Америки та й не тільки, можна сказати, і в усьому світі, – це солідний, надійний і фундаментальний партнер, – заявив Красніков, зазначивши, що непорозуміння з приводу оплат трансферів просто неможливе.

– Ми проводили угоди з такими клубами, як Бока Хуніорс, Інтернасьонал, Сан-Паулу, Корінтіанс, Флуміненсе, Палмейрас, Сан-Лоренсо та інші. Ніколи в жодного клубу і в жодного гравця не виникало ні моральної, ні матеріальної претензії до ФК Металіст та нашого президента. Олександр Владленович (прим. ред. Ярославський) здійснював набагато серйозніші угоди і ніде не дав нашим партнерам засумніватися у своїй порядності та професіоналізмі.

А люди, які пишуть, що Ярославський обіцяв, Ярославський рекламував, Ярославський не заплатив, виглядають навіть не смішно, а нікчемно, — заявив віцепрезидент Металіста і водночас назвав неспроможними погрози клубу звернутися зі скаргами до ФІФА.

Євгеній Красніков сказав, що поява таких заяв у ЗМІ — не більше ніж спроба менеджменту Віторії прикрити власні помилки.

– Щодо футболіста Давида та футбольного клубу Віторія. Ми вперше зіткнулися з таким рівнем непрофесійності, але чітко йшли своєю дорогою і готові були викупити цього гравця згідно з контрактними зобов’язаннями, які я не можу розголошувати. Основна причина, через яку гравець не опинився в Металісті, – це недбалість та непрофесіоналізм менеджменту Віторії, який навіть не заповнили трансферний міжнародний сертифікат (ТМС), що є основним. Ми маємо й інші документи, які підтверджують нашу правоту, — сказав Красніков, наголосивши, що зазначена у ЗМІ сума трансферу не відповідає дійсності.

– Ми доклали максимум зусиль, щоб гравець перейшов до нас, що може підтвердити знаменитий бразильський функціонер Андре Кюрі, який є агентом футболіста і може детальніше розповісти вам, — заявив віцепрезидент Металіста. — А заява бразильського клубу, що вони підуть позиватися до ФІФА, у мене просто викликає посмішку.