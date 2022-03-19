Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото у стрибках у висоту на чемпіонаті світу-2022 у приміщенні, що відбувається у сердському Белграді.

Наша спортсменка перемогла з першої спроби, взявши висоту 2,02 м. Її партнерка по команді Ірина Геращенко стала п’ятою із результатом 1,92 м.

Срібло у цій дисципліні завоювала австралійська спортсменка Елінор Паттерсон (2,00 м), а бронза дісталася представниці Казахстану Надії Дубовицькій (1,98 м).

Ярослава забезпечила собі медаль після того, як чорногорська спортсменка Марія Вукович не зробила жодної спроби на висоті 1,98 м. А порядок медалістів визначала планка у 2 метри.

Австралійка Паттерсон змогла взяти 2 метри з другої спроби, тоді як Магучіх змогла це зробити з останньої. Причому казашка Дубовицька вибула із боротьби за золото, задовільнившись бронзою.

Висоту у 2,02 метри Магучіх підкорила відразу. Тоді австралійка перенесла висоту на 2.04 м після невикористаної першої, але взяти її вона не змогла.