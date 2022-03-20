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Факти / Спорт

Українка Бех-Романчук здобула срібло на ЧС із легкої атлетики

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Марина Бех-Романчук

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук стала срібною призеркою на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні у дисципліні потрійний стрибок.

У сербському Белграді українка стрибнула на 14.74 метра, виборовши медаль завдяки останній спробі.

Перший стрибок Бех-Романчук виконала на 14.28 метри. Цей результат дозволив їй увійти до першої п’ятірки, але з відставання від медальної трійки.

Свої претензії на золото ще у першому стрибку показала венесуелка Юлімар Рохас, яка стрибнула на на 15.19 метрів. Пізніше вона покращила свій результат на 15.74 метри, побивши світовий рекорд, який тримався 18 років.

У наступних двох спробах Бех-Романчук не покращила свій результат, а натомість її змогли випередити три легкоатлетки. Але оскільки Марина втрималася у топ-8, вона отримала шанси ще на три спроби.

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Ще дві спроби Бех-Романчук закінчила без результату через заступи. А ось свій останній шанс вона не впустила, виконавши його з найкращим показником у кар’єрі. Українка стрибнула на 14.74 метри і піднялася на друге місце.

Третє місце із результатом у 14,62 метри посіла представниця Ямайки Кімберлі Вільямс.

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Фото: Getty Images

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