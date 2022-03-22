Легенда українського футболу Андрій Шевченко дав розгорнуте інтерв’ю для англійського видання Daily Mail, в якому розповів, як він дізнався про те, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Він розповів про своїх рідних, які зараз перебувають у небезпеці, і про те, за що бореться і продовжить боротися український народ.

Шевченко спілкувався про це зі своїм давнім другом, ексфутболістом Джеймі Реднаппом.

Вперше про початок повномасштабної війни з РФ він дізнався, коли його мама Любов зателефонувала йому з Києва.

— Я спав. Мені подзвонили. Це була моя мама. Вона… Вона сказала: Війна почалася. Ми не могли повірити, що Росія піде на цей крок та розпочне війну. Ми були шоковані, – пригадує Шевченко ранок 24-го лютого.

Зі слів Андрія, його мати вже виїхала з Києва, але продовжує залишатися на українській землі, відмовившись покинути свою країну. Він додав, що у неї проблеми зі здоров’ям.

— Ти відчуваєш кожну бомбу, яка влучає в землю, тому що будинок тремтить. Ось такий вигляд зараз має війна. Та стадія, коли росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжалісно. Вони не дають українському народу шансу на гуманітарні коридори. Моя мама там. Сестра теж, як і дядько, тітка, двоюрідний брат. Мої деякі друзі на передовій. Вони стоять за нашу країну, свободу, вибір, гордість. Ми захищаємося, боремося. Ми мусимо. У нас немає вибору, — сказав він.

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Шевченко додав, що позиція президента України Володимира Зеленського продовжити боротьбу та залишитися у Києві була дуже важливою.

— Він міг виїхати. Але чітко сказав, що залишиться і що ми повинні захищати нашу країну. Це об’єднало український народ. Він залишився з ними, ми не здамося. Коли ти бачиш людей на вулиці, які йдуть без зброї, щоб зупинити танк – це сильно. Ми будемо захищатися до кінця. Росії тут не раді.

У Daily Mail додають, що Шевченко пропонує притулок біженцям за програмою Дім для України, а також створив власну благодійну сторінку в рамках кампанії під назвою Зіграй свою роль, у якій він хоче зібрати щонайменше 2 млн фунтів стерлінгів для таких організацій, як Laureus Sport for Good, ЮНІСЕФ та Всесвітня продовольча програма ООН. Його дружина Крістен також бере активну участь у допомозі сім’ям виїхати з України.

— Світ стоїть за Україною і солідарний із народом – це неймовірно. Це дуже багато для нас означає. Для всіх українців, які там залишилися, важливо знати, що вони не самотні, – каже Шевченко.

Шевченко наголосив, що росіяни знають тільки пропаганду, а чудовим підтвердженням цьому є провоєнний мітинг на Лужниках, який проходив у день запису інтерв’ю. Він нагадував Нюрнберзькі мітинги Адольфа Гітлера, Путін говорив, що це їхня “історична доля”.

Він також повністю підтримав відсторонення російських спортсменів від змагань, поки не припиниться війна.

— Ми повинні чинити тиск. Президент Росії – я не хочу називати ім’я цієї істоти – сказав, що це “спецоперація”. Це не спецоперація. Це вбивство невинних. Це люди в оточенні. Це міста під бомбардуваннями.

Більшість футбольних уболівальників по всьому світу висловили свою підтримку Україні. Але деякі фанати Челсі заплямували данину поваги українському народу, оспівавши замість цього ім’я Романа Абрамовича, – пише Daily Mail.

— Історію Челсі неможливо скасувати. Фани Челсі завжди залишаться з клубом, тому що вони люблять його. Знаю, що це важкий момент. Але я теж перебуваю в такому становищі, коли з огляду на те, що відбувається з моєю країною, хочу закликати всіх зіграти свою роль, – висловився щодо цього футбольний фахівець.

Шевченко додав, що наразі хоче лише одного: миру у своїй країні та припинення вбивств невинних людей і дітей.