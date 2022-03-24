Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав заявку Росії на проведення чоловічого чемпіонату Європи 2028 року “за межами сатири” та рекомендував організовувати турнір в Україні, попри спільну заявку Великої Британії та Ірландії.

Про це Джонсон заявив у четвер, 24 березня, у Брюсселі під час саміту НАТО. Днем раніше РФ сповістила, що зацікавлена у проведенні Євро-2028 або Євро-2032.

— Ідея про те, щоб Росія зараз могла провести будь-який футбольний турнір чи будь-яку культурну подію, виходить за межі сатири. Я не можу повірити, що хтось серйозно розгляне їхню пропозицію. Я думаю, що найкраще було б, щоб усі російські війська негайно залишили Україну, а турнір краще передати їм (Україні, – Ред.), – сказав Джонсон.

Джонсон відповідав на пряме запитання про те, чи було б краще для України провести Євро, ніж для Росії. The Guardian пише, що при цьому сам Джонсон, очевидно, не згадав, що його власна країна подала заявку на проведення Євро-2028, маючи повну підтримку з боку уряду.

Згодом речник Джонсона наголосив, що прем’єр мав на увазі, що “агресорам, таким як Росія, не слід давати платформу на міжнародній арені”.

— Не забувайте про престижність проведення всесвітньо відомих спортивних змагань. Ця пропозиція є нахабною і вкрай помилковою з боку Росії, враховуючи її жахливі дії в Україні. Але очевидно, що ми залишаємось повністю відданими заявці Великої Британії та Ірландії на Євро-2028, яка зберігає підтримку уряду, – сказав спікер Джонсона.

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував пропозицію Бориса Джонсона провести Євро-2028 в Україні. Він зазначив, що Євро в Україні вже було, а тому краще поборотися за чемпіонат світу.

– Чому б не подати заявку на чемпіонат світу? Євро в нас уже було, краще поборотися за чемпіонат світу. Тим паче, що Україна об’єднала весь світ. Мабуть, не чемпіонат Європи, ми його вже проводили. А от чемпіонат світу буде набагато краще.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на країну-агресорку наклали великі санкції, а також відібрали фінал Ліги чемпіонів-2022, дискваліфікували російські клуби з єврокубків, а збірну Росії з плей-оф відбору на ЧС-2022. Також УЄФА повідомив про розірвання угоди з російською компанією Газпром, яка була титульним спонсором організації.