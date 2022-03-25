Український фристайліст Дмитро Котовський виборов золоту медаль на фінальному етапі Кубка Європи з лижної акробатики в італійському К’єза-ін-Вальмаленко у регіоні Лобмардія.

Він набрав 105,3 бали, перевершивши на дев’ять балів срібного призера із Канади Міха Фонтейна, який є бронзовим призером Пекіна-2022 у змішаних змаганнях.

Цьогоріч 20-річний рівнянин дебютував на зимових Олімпійських іграх в Пекіні та посів 15 місце в індивідуальних змаганнях.

Окрім Котовського, в останній день змагань виступили ще кілька українців: Володимир Кушнір (п’яте місце), Максим Кузнєцов (восьме), Захар Максимчук (12-е) та Марк Лайош (13-е). У жінок Діана Яблонська стала дев’ятою, а Оксана Яцюк – 11-ю.

Результати українців на останньому етапі Кубка Європи відобразилися на загальному заліку. У чоловічому та жіночому заліку по два українці були представлені у першій трійці.

У загальному командному заліку Кубків Європи у сезоні-2021/22 команда України посіла перше місце, випередивши найближчого переслідувача Казахстан на 656 очок.