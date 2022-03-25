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Факти / Спорт

Український фристайліст Котовський виграв золото на фінальному етапі Кубка Європи

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Дмитро Котовський

Український фристайліст Дмитро Котовський виборов золоту медаль на фінальному етапі Кубка Європи з лижної акробатики в італійському К’єза-ін-Вальмаленко у регіоні Лобмардія.

Він набрав 105,3 бали, перевершивши на дев’ять балів срібного призера із Канади Міха Фонтейна, який є бронзовим призером Пекіна-2022 у змішаних змаганнях.

Цьогоріч 20-річний рівнянин дебютував на зимових Олімпійських іграх в Пекіні та посів 15 місце в індивідуальних змаганнях.

Окрім Котовського, в останній день змагань виступили ще кілька українців: Володимир Кушнір (п’яте місце), Максим Кузнєцов (восьме), Захар Максимчук (12-е) та Марк Лайош (13-е). У жінок Діана Яблонська стала дев’ятою, а Оксана Яцюк – 11-ю.

Результати українців на останньому етапі Кубка Європи відобразилися на загальному заліку. У чоловічому та жіночому заліку по два українці були представлені у першій трійці.

У загальному командному заліку Кубків Європи у сезоні-2021/22 команда України посіла перше місце, випередивши найближчого переслідувача Казахстан на 656 очок.

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Джерело: Мінмолодьспорт

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