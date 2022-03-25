а підсумками півфінальних матчів європейського відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі визначилися перші фіналісти кваліфікації.

Переможцями півфіналів плей-оф стали збірні Вельсу, Португалії, Швеції, а також Північної Македонії.

Відбір на чемпіонат світу-2022: 1/2 фіналу

Найбільшу сенсацію цього раунду піднесли македонці, адже Благоя Мілевського вибили чинних чемпіонів Європи – збірну Італії з рахунком 1:0.

Єдиний м’яч на другій хвилині компенсованого часу забив Александр Трайковскі. Сама гра відбулася у Палермо на стадіоні Ренцо Барбера.

Ще в одному півфіналі збірна Уельсу у Кардіффі обіграла команду Австрії з рахунком 2:1. Перемогу валлійцям забезпечив дубль Гарета Бейла, а за австрійців “зіграв” Бен Девіс, який переправив кулястого у власні ворота.

Таким чином, саме Уельс стане суперником дуету Шотландія – Україна, гру яких перенесли на червень.

Збірна Португалії до фіналу кваліфікації вийшла завдяки перемозі у Порту над Туреччиною – 3:1. Серед підопічних Фернанду Сантуша голами відзначилися Отавіо, Діогу Жота та Матеус Нуньєс. За турків відзначився Бурак Їлмаз.

Збірна Швеції дотиснула команду Чехії (1:0) в овертаймі завдяки голу хавбека Робіна Куайсона.

Ще одним учасником фіналу кваліфікації стала збірна Польщі, яка вийшла завдяки дискваліфікації збірної Росії після того, як російський режим розв’язав повномасштабну війну в Україні.

Фінальні матчі відбору Швеція – Польща, Португалія – Північна Македонія відбудуться 29 березня о 21.45 за київським часом.