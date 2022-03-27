Форвард португальської Бенфіки та збірної України Роман Яремчук звернувся до світової спільноти. Футболіст закликав допомогти зупинити війну в Україні, яку розв’язала путінська Росія.

На своїй сторінці в Instagram Яремчук виклав відеокадри міста Маріуполь з висоти пташиного польоту. На них видно, як насправді виглядає “рускій мір” та “асвабаждєніє”.

У дописі футболіст описав усі жахи, що відбуваються у країні та закликав світ допомогти Україні.

Футболіст також написав текст, де описав усі страхи, що відбуваються в країні. Він закликає світ допомогти Україні.

— Я – Роман Яремчук, гравець Бенфіки та національної збірної України, українець, батько, син. Я людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні йде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже більше 100 дітей. Російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створюють гуманітарну катастрофу в наших містах. Це справжній геноцид! – написав Яремчук.

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Спортсмен наголосив, що список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня, а тому “просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну!”

— Коли я говорю ми, я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей. Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!

На початку березня лісабонська Бенфіка започаткував кампанію для допомоги постраждалим українцям унаслідок війни з Росією.

Португальський клуб організував збір їжі, медичних засобів, необхідних речей та товарів для дітей.