Перший чемпіон незалежної України сімферопольський ФК Таврія заявив про припинення свого існування.

Таку прикру новину своїм шанувальникам клуб повідомив у соціальних мережах.

Таврія вже оголошувала про припинення існування у 2014 році після окупації АР Крим Росією, але згодом клубу вдалося відродитися та виступати у Другій лізі України.

— Ми голосно заявили про себе завдяки новому керівництву, зібрали коло однодумців, посилили склад та готувалися виконувати завдання. Але знову, через війну, ми повинні зупинитися.

Хочемо вірити, що це звернення до вас не стане останнім, і ми ще зустрінемося на зелених полях України, – йдеться у заяві клубу у Facebook.