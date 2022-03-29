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Факти / Спорт

Перший чемпіон незалежної України ФК Таврія вдруге припинив існування

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
ФК Таврія

Перший чемпіон незалежної України сімферопольський ФК Таврія заявив про припинення свого існування.

Таку прикру новину своїм шанувальникам клуб повідомив у соціальних мережах.

Таврія вже оголошувала про припинення існування у 2014 році після окупації АР Крим Росією, але згодом клубу вдалося відродитися та виступати у Другій лізі України.

— Ми голосно заявили про себе завдяки новому керівництву, зібрали коло однодумців, посилили склад та готувалися виконувати завдання. Але знову, через війну, ми повинні зупинитися.

Хочемо вірити, що це звернення до вас не стане останнім, і ми ще зустрінемося на зелених полях України, – йдеться у заяві клубу у Facebook.

Сімферопольці базувалися на Херсонщині, виступаючи у селі Мар’янівка Каховського району.

На момент призупинення чемпіонату України з футболу Таврія посідала п’яте місце у групі Б Другої ліги України з футболу.

У 1992 році сімферопольська Таврія стала першим чемпіоном з футболу вже незалежної України.

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Джерело: ФК Таврія

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