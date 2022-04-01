Дружина чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика Катерина показала, у якому стані наразі подвір’я їхнього будинку у Ворзелі на Київщині – після того як там побував “русскій мір”.

У соціальній мережі Instagram жінка поділилася фото у сторіс.

— Рускій мір”! Заїхав і до мене! Тварюки! Просто все зіпсували, на*рали, як завжди! – написала Катерина.

На ще одному знімку видно, що російські окупанти, отаборившись у їхньому домі, ще й влаштовували застілля.

Після повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, але згодом отримав дозвіл на виїзд з України. Він повідомив, що готуватиметься до реваншу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Пізніше 35-річний боксер звернувся до українців, пояснивши своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку Усика, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.