Через війну в Україні чоловіча збірна Італії з баскетболу відмовилася грати відбірковий матч до Чемпіонату світу-2023 проти Росії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заяву Федерація баскетболу Італії.

У італійській федерації не лише не захотіли грати проти РФ, там обурені й тим, що FIBA досі не усунула від змагань Росію, яка і розв’язала повномасштабну війну проти України.

Як зазначив президент італійської федерації Джованні Петруччі, відмовитись Італія вирішила після зволікання Міжнародної федерації баскетболу (FIBA) з усуненням збірної РФ від змагань.

– Я дуже розчарований, я не думав, що все зайде настільки далеко. Для FIBA не було достатньо того, що майже всі міжнародні федерації усунули Росію від змагань. Навіть рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету було недостатньо – очевидно, їх помилково сприйняли за “лекцію”. Зараз триває війна – що ще має трапитися?, – заявив президент італійської федерації Джованні Петручч.

У FIBA вирішили зачекати з остаточним вердиктом до травня, але Італія з цим не погодилася й сама оголосила про те, що не гратиме з росіянами.

– Я не розумію, що може змінитися до травня, – наголосив очільник італійської федерації.

Матч Італія-Росія мав бути 1 липня в італійському місті Пезаро.

Петруччі повідомив, що таке саме рішення ухвалили й інші команди групи – Ісландія, яка мала грати з Росією наступною, та Нідерланди, в яких уже був скасований запланований на лютий матч із РФ.