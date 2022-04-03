Міністерство молоді та спорту України робить все можливе, що українські спортсмени, попри війну, продовжували тренування та змогли взяти участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі (Франція).

Про це розповів в ефірі національного телемарафону міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, коментуючи виклики для спорту в умовах повномасштабної війни в нашій державі.

За його словами, завдання міністерства зараз – зробити все, щоб українські спортсмени продовжували тренуватися та могли брати участь у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, в світових кубках та перемагати.

– У 2024 році будуть Олімпійські ігри, де нам потрібно, щоб там були наші спортсмени. Я впевнений, що скоро все закінчиться. Тому ми зараз створюємо всі умови, щоб вони були у тренувальному процесі та продовжували свою підготовку, – наголосив Гутцайт.

Міністр також подякував світовій спортивній спільноті за допомогу українським спортсменам та надання можливостей тренуватися.

– Складно сьогодні готуватися в Україні. В нас залишилися ще бази олімпійської підготовки, багато спортсменів готуються ще тут. Але взагалі більшість спортсменів виїжджають. І нам дуже приємно, що практично всі федерації, всі країни надають нам усі умови, щоб наші спортсмени відчували допомогу, – розповів Гутцайт.

Він додав, що після завершення війни потрібні будуть значні кошти на відновлення спортивної інфраструктури в Україні, зруйнованої російськими загарбниками.

Ще до початку повномасштабної війни Вадим Гутцайт розповідав, що Україна розглядає можливість проведення зимових Олімпійських ігор у 2030 році.