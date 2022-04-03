Росію та Білорусь відсторонили від участі у приблизно 90-95% світових спортивних змагань через повномасштабну війну в Україні.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, коментуючи масштаб спортивних санкцій проти цих двох країн за агресію проти нашої держави.

– Якщо брати за 100% весь світовий спорт, то десь 90-95% відсторонили повністю РФ та Білорусь від участі у змаганнях. Це реальний удар по спорту цих країн… Це для них удар, щоб всі розуміли: якщо вбивають наших громадян, жінок, дітей, воїнів, то спорт уже не поза політикою, – наголосив міністр.

Гутцайт нагадав, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще в перші дні повномасштабної війни в Україні рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях.

Міністр уточнив, що всі світові змагання, які планувалися на території РФ у 2022-2024 роках, вже перенесені до інших країн.

– Повністю триває спортивний бойкот. Вони ніде не беруть участі, – зазначив Гутцайт.

Міністр додав, що такі санкції проти РФ у спортивній сфері точно діятимуть, поки триває повномасштабна війна в Україні. Після її завершення, можливо, щось буде переглядатися.

– В Олімпійській хартії написано, що спорт поза політикою. Ми завжди так жили і працювали. Але на сьогодні вже немає спорту поза політикою, спорт у політиці, – заявив Гутцайт.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішили усунути футбольні клуби та збірні РФ від участі у міжнародних змаганнях.

Крім того, збірні РФ та Білорусі дискваліфікували із чемпіонату світу з хокею.