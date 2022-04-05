Легендарний футболіст та колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко прийме українські сім’ї у своєму будинку в Лондоні.

Спортсмен розповів, що в межах програми британського уряду Homes for Ukraine він заповнив необхідні документи та запросив до себе дві родини, які були змушені втекти з України через війну, що розв’язала Росія.

– Я подав документи, що на даний момент готовий прийняти у себе дві родини, тому що в мене дві гостьові кімнати і по площі я можу це зробити. Я подаю документи, вони розглядають можливості і надалі самі визначать, які сім’ї відправлять до мене, – розповів Андрій.

Шевченко зазначив, що, найімовірніше, запрошуватиме і третю родину.

Також він розповів, що його мати та сестра через три тижні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну переїхали до Італії.

– 20 днів мама була у себе вдома, але стан її здоров’я почав погіршуватися, тому ми вирішили її забрати. Сестра та мама сіли в авто, забрали двох собак та доїхали до Ужгорода. Зупинились там. Наразі вони перейшли кордон і приїхали в Італію, – поділився футболіст.

Раніше Андрій Шевченко розчулився, говорячи про війну в Україні. В ефірі італійського телеканалу спортсмен розплакався.

До речі, футболіст не єдиний, хто готовий прийняти українських біженців.

Про готовність прийняти біженців з України заявили актор Бенедикт Камбербетч і співачка Шер.

Готова допомогти українським біженцям і королівська родина Бельгії, а король Нідерландів Віллем-Олександр запропонував українцям один зі своїх палаців.

Джерело : Українська правда

