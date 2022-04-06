У боях із російськими загарбниками загинув 25-річний український боксер Юрій Ворона.
Про його загибель повідомила на своїй сторінці у Facebook Федерація боксу України.
— Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях із російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона, – йдеться у повідомленні.
Спортсмен загинув у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну під селом Лукашівка, що за 17 км від Чернігова.
У Чернігівській обласній федерації боксу повідомили, що його тіло знайшли лише 4 квітня після відступу російських військ.
Юрій Ворона був триразовим чемпіоном Чернігівської області, а також призером українських та міжнародних змагань.
За кілька днів до звільнення Ірпеня від рук російських військових загинув дитячий тренер з боксу Олексій Джунківський. Фахівця розстріляли у боксерському тренувальному залі під час “спілкування” з рашистами.
Джерело: Ukrainian Boxing Federation
Фото: Чернігівська обласна організація федерації боксу України