У боях із російськими загарбниками загинув 25-річний український боксер Юрій Ворона.

Про його загибель повідомила на своїй сторінці у Facebook Федерація боксу України.

— Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях із російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона, – йдеться у повідомленні.

Спортсмен загинув у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну під селом Лукашівка, що за 17 км від Чернігова.

У Чернігівській обласній федерації боксу повідомили, що його тіло знайшли лише 4 квітня після відступу російських військ.

Юрій Ворона був триразовим чемпіоном Чернігівської області, а також призером українських та міжнародних змагань.

За кілька днів до звільнення Ірпеня від рук російських військових загинув дитячий тренер з боксу Олексій Джунківський. Фахівця розстріляли у боксерському тренувальному залі під час “спілкування” з рашистами.

Джерело: Ukrainian Boxing Federation

Фото: Чернігівська обласна організація федерації боксу України