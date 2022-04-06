Київське Динамо наразі за кордоном готується до серії товариських благодійних матчів із європейськими клубами.

Під час одного з тренувань головний тренер біло-синіх Мірча Луческу звернувся до своїх гравців, закликавши їх боротися на футбольному полі так, як це роблять українські воїни на полі бою.

— Якщо українські солдати героїчно борються на полі бою, то ви зобов’язані це робити на футбольному! Заради України та свого народу!

76-річний фахівець наголосив своїм футболістам, що суперники киян у благодійних матчах не будуть піддаватися та робити Динамо якісь поблажки на полі.

— Вони вийдуть битися проти вас так, ніби це офіційний матч у Лізі чемпіонів! – додав Луческу.

Футболісти київського Динамо залишили територію України та наразі перебувають у Румунію, де готуються до серії благодійних матчів з європейськими клубами у квітні-червні. Суперниками киян серед інших клубів стануть Боруссія Дортмунд, ПСЖ, Барселона, Бенфіка, Мілан.