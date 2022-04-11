Коли Путін заявляє про “денацифікацію” України: гонщик із РФ зіганув на подіумі переможців

На чемпіонаті світу з картингу серед юніорів FIA росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання.

Інцидент стався під час церемонії нагородження у португальському Алгарве, де 15-річний Северюхін посів перше місце у віковій групі 11-15.

Just your daily reminder that Russia is not just rotten from the top. I hope Geneva-based @fiakarting will be banning Artem Severiukhin asap. pic.twitter.com/IX9VX4lHrJ — Sam Gad Jones (@samgadjones) April 11, 2022

Стоячи на подіумі, Северюхін двічі б’є себе у груди, а потім підносить відкриту долоню у повітря, при цьому хихикаючи.

Через санкції російський гонщик виступає під італійським прапором. Саме гімн Італії лунав під час церемонії нагородження.

Італійські та британські ЗМІ пишуть, що в самій Італії цей жест не сприймається – і з 1952 року його публічні демонстрації заборонені.

На відео складається враження, що у самого росіянина цей вчинок викликав справжнє захоплення, а його мати у відповідь на критику заявила, що її син нібито показував “серце”.

Мама дурачька намагається відмазатись pic.twitter.com/IHhhepQFsZ — Нічого Святого (@Kievsky_) April 10, 2022

Цією витівкою Северюхін може поставити хрест на своїй міжнародній кар’єрі. Картингова спільнота вже наполягає на його довічній дискваліфікації.

Зауважимо, що Кремль виправдовує свою війну в Україні міфічною “денацифікацією”. Путін заявив, що вторгся в Україну, щоб “захистити людей, які піддалися знущанням і геноциду” з боку “неонацистського режиму”.

Скріншот: FIA