Коли Путін заявляє про “денацифікацію” України: гонщик із РФ зіганув на подіумі переможців

На чемпіонаті світу з картингу серед юніорів FIA росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання.

Інцидент стався під час церемонії нагородження у португальському Алгарве, де 15-річний Северюхін посів перше місце у віковій групі 11-15.

Just your daily reminder that Russia is not just rotten from the top. I hope Geneva-based @fiakarting will be banning Artem Severiukhin asap. pic.twitter.com/IX9VX4lHrJ

— Sam Gad Jones (@samgadjones) April 11, 2022