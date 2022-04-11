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Факти / Спорт

Коли Путін заявляє про “денацифікацію” України: гонщик із РФ зіганув на подіумі переможців

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Артем Северюхін

На чемпіонаті світу з картингу серед юніорів FIA росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання.

Інцидент стався під час церемонії нагородження у португальському Алгарве, де 15-річний Северюхін посів перше місце у віковій групі 11-15.

Стоячи на подіумі, Северюхін двічі б’є себе у груди, а потім підносить відкриту долоню у повітря, при цьому хихикаючи.

Через санкції російський гонщик виступає під італійським прапором. Саме гімн Італії лунав під час церемонії нагородження.

Італійські та британські ЗМІ пишуть, що в самій Італії цей жест не сприймається – і з 1952 року його публічні демонстрації заборонені.

На відео складається враження, що  у самого росіянина цей вчинок викликав справжнє захоплення, а його мати у відповідь на критику заявила, що її син нібито показував “серце”.

Цією витівкою Северюхін може поставити хрест на своїй міжнародній кар’єрі. Картингова спільнота вже наполягає на його довічній дискваліфікації.

Зауважимо, що Кремль виправдовує свою війну в Україні міфічною “денацифікацією”. Путін заявив, що вторгся в Україну, щоб “захистити людей, які піддалися знущанням і геноциду” з боку “неонацистського режиму”.

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Скріншот: FIA

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Джерело: Daily Mail

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