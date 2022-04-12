Український футболіст Ярослав Ракицький, який після початку повномасштабної війни війни покинув санкт-петербурзький Зеніт, приєднався до донецького Шахтаря.

Офіційний сайт гірників повідомив, що гравець прибув до розташування команди у Туреччині.

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Ракицький разом із командою готуватиметься до благодійних матчів. У соцмережах Шахтар поділився відео Ракицького із головним тренером команди Роберто Де Дзербі.

У соціальних мережах вже відреагували на повернення Ярослава у Шахтар, за який він грав до переходу у Зеніт. Деякі користувачі називають Ракицького “блудним сином” та висловлюють готовність дати гравцю другий шанс у команді, але не у збірній України.

14 квітня у другому матчі Shakhtar Global Tour for Peace у Польщі гірники зустрінуться із Легією з Гданська.

Усі кошти від реалізації квитків та реклами буде передано волонтерським організаціям, медикам, а також спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. У пресслужбі Шахтаря зазначили, що перша благодійна гра із грецьким Олімпіакос принесла 3,2 млн грн.

Пітерський Зеніт оголосив про розірвання контракту із Ярославом Ракицьким 2 березня. Російський клуб пояснив дострокове розірвання угоди з футболістом “тяжкою сімейною ситуацією”. Там зазначили, що Ракицький сам попросив про це.

Фото: ФК Шахтар