Футболіст київського Динамо U-19 Артур Уваров виявився сином ворога та зрадника України із “владних структур” терористичної організації “ЛНР” Максима Уварова. У пресслужбі Динамо повідомили, що клуб провів розслідування, встановивши достовірність цієї інформації.

Зазначається, що спортсмен приховував факт, що його батько – заступник голови “комітету народної ради” “ЛНР” з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи”.

Його батько перебуває у списку ворогів України на сайті центру Миротворець.

— Ми не схвалюємо “сталінські методи”, в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне запитання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, і Уваров не одразу дав позитивну відповідь. Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем, – йдеться у повідомленні.

Артур Уваров провів шість матчів і відзначився двома голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними порталу Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії донецького Шахтаря.