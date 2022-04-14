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Факти / Спорт

Футболіст юнацької команди Динамо виявився сином терориста із “ЛНР”

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Артур Уваров

Футболіст київського Динамо U-19 Артур Уваров виявився сином ворога та зрадника України із “владних структур” терористичної організації “ЛНР” Максима Уварова. У пресслужбі Динамо повідомили, що клуб провів розслідування, встановивши достовірність цієї інформації.

Зазначається, що спортсмен приховував факт, що його батько – заступник голови “комітету народної ради” “ЛНР” з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи”.

Його батько перебуває у списку ворогів України на сайті центру Миротворець.

— Ми не схвалюємо “сталінські методи”, в яких син відповідає за свого батька, проте після отримання та перевірки інформації керівництвом клубу було поставлено конкретне запитання гравцеві про належність його батька до військових структур сепаратистів, і Уваров не одразу дав позитивну відповідь.

Клуб обурений поведінкою свого футболіста в укритті неприпустимих фактів та вирішив негайно розірвати контракт з даним гравцем, – йдеться у повідомленні.

Артур Уваров провів шість матчів і відзначився двома голами у поточному чемпіонаті України U-19. За даними порталу Transfermarkt, влітку 2020 року форвард перейшов у Динамо з академії донецького Шахтаря.

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Джерело: Динамо Київ

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