Динамо відмовилося відпускати гравців до збірної України у квітні

Київське Динамо відмовляється відпускати футболістів своєї команди у розташування національної збірної України до 23 травня.

У Telegram-каналі КДК опублікували лист підтвердження про те, що кияни не збираються відпускати гравців збірної України на збір синьо-жовтих наприкінці квітня, який відбудеться у Словенії.

З опублікованого документу відомо, що біло-сині запланували на кінець квітня та початок травня низку товариських матчів. З цим і пов’язане рішення не відпускати збірників.

— Динамо не має можливості відправити гравців до складу збірної України у зазначені дати, – написано у відповіді клубу на адресу Української асоціації футболу.

У листі ФК ДК вказує, що гравці будуть у найкращій формі, якщо готуватимуться через благодійні матчі в клубі. У київському клубі додають, що готові відпустити гравців 23 травня.

Очікується, що збірна України 29 квітня розпочне тренувальний збір в межах підготовки до матчу відбору плей-оф на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список з 25 гравців, які мають прибути на збір. У ньому поки немає легіонерів, які мають приєднатися до команди наприкінці травня.

Фото: КДК, УАФ

Джерело: КДК