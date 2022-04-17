Динамо відмовилося відпускати гравців до збірної України у квітні

Київське Динамо відмовляється відпускати футболістів своєї команди у розташування національної збірної України до 23 травня.
У Telegram-каналі КДК опублікували лист підтвердження про те, що кияни не збираються відпускати гравців збірної України на збір синьо-жовтих наприкінці квітня, який відбудеться у Словенії.
З опублікованого документу відомо, що біло-сині запланували на кінець квітня та початок травня низку товариських матчів. З цим і пов’язане рішення не відпускати збірників.
— Динамо не має можливості відправити гравців до складу збірної України у зазначені дати, – написано у відповіді клубу на адресу Української асоціації футболу.
У листі ФК ДК вказує, що гравці будуть у найкращій формі, якщо готуватимуться через благодійні матчі в клубі. У київському клубі додають, що готові відпустити гравців 23 травня.
Очікується, що збірна України 29 квітня розпочне тренувальний збір в межах підготовки до матчу відбору плей-оф на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.
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Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список з 25 гравців, які мають прибути на збір. У ньому поки немає легіонерів, які мають приєднатися до команди наприкінці травня.
Джерело: КДК