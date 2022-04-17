Збірна України на Іграх нескорених у Гаазі (Нідерланди) здобула першу золоту медаль.

Її виборов Родіон Сітдіков у штовханні ядра, показавши результат 9,46 метра.

Срібним призером став Ясін Махді з команди Іраку, а бронза дісталася представнику Канади Гарретту Паверсу.

У Родіона Сітдікова у 2015 році після участі у боях на Луганщині діагностували онкозахворювання. Але чоловік зміг увійти у ремісію.

— Свого часу заявку на участь в Invictus Games залишила дружина ветерана Людмила — неймовірно сильна людина, якій ми хочемо сказати, що ця медаль — і ваша заслуга теж, – повідомили у Фонді Повернися живим.

Окрім золота срібло та бронзу у скарбничку української команди принесли Артем Лукашук та Іван Герецун у стрибках у довжину. Результат Артема – 5,20, Івана – 5,10 м

Invictus Games (Ігри нескорених) — це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які отримали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань.

Ігри започаткував британський принц, герцог Сассекський Гаррі у 2014 році. Їхня мета – підтримка військовослужбовців та ветеранів на шляху до соціальної інтеграції.

Змагання відкрилися 17 квітня з урочистої церемонії. Дружина Гаррі, герцогиня Сассекська Меган подякувала Нідерландам за можливість провести Ігри нескорених.

— Для кожної команди, як ми з чоловіком усвідомлюємо, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо, – зауважила Меган Маркл, додавши: Слава Україні!

Принц Гаррі наголосив, що Ігри нескорених дозволять світові “краще показати” Україну.