Скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю на Іграх нескорених у Гаазі. Бронзу у змаганнях зі стрільби з лука завоювала 18-річна Анна Софія Пузанова – донька української волонтерки та парамедика Юлії Паєвської Тайри.

Дівчина не мала брати участь у змаганнях, але організатори допустили її замість її мами, яка перебуває у російському полоні.

Анна Софія у бронзовому фіналі перемогла спортсменку з Франції. Золото здобула представниця Великої Британії, а срібло – у румунки.

У перший змагальний день Україна виборола чотири медалі, а на старті другого дня – дві у стрільбі з лука.

Також Пузанова зустрілася під час змагань з герцогами Сассекськими Гаррі та Меган. Як повідомив британський телеканал Sky News, дівчина після спілкування з Гаррі зазначила, що герцог знає про ситуацію з її мамою та проявив “багато підтримки”.

— Мою маму взяли у полон російські солдати під Маріуполем 16 березня, вже місяць тому. Зараз вона, ймовірно, у Росії. Якщо чесно, я не знаю, де вона конкретно, бо ми не маємо зв’язку з нею. Я справді сумую за нею, – цитує Анну Софію Sky News.

Паєвська мала виступати на Іграх нескорених у стрільбі з лука та паверліфтингу.

Фото: Invictus Games: Team Ukraine