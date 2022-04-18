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Факти / Спорт

Донька полоненої волонтерки Юлії Паєвської Тайри виборола бронзу на Іграх нескорених

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Анна Софія Пузанова

Скарбничка збірної України поповнилася ще однією медаллю на Іграх нескорених у Гаазі. Бронзу у змаганнях зі стрільби з лука завоювала 18-річна Анна Софія Пузанова – донька української волонтерки та парамедика Юлії Паєвської Тайри.

Дівчина не мала брати участь у змаганнях, але організатори допустили її замість її мами, яка перебуває у російському полоні.

Анна Софія у бронзовому фіналі перемогла спортсменку з Франції. Золото здобула представниця Великої Британії, а срібло – у румунки.

У перший змагальний день Україна виборола чотири медалі, а на старті другого дня – дві у стрільбі з лука.

Також Пузанова зустрілася під час змагань з герцогами Сассекськими Гаррі та Меган. Як повідомив британський телеканал Sky News, дівчина після спілкування з Гаррі зазначила, що герцог знає про ситуацію з її мамою та проявив “багато підтримки”.

— Мою маму взяли у полон російські солдати під Маріуполем 16 березня, вже місяць тому. Зараз вона, ймовірно, у Росії. Якщо чесно, я не знаю, де вона конкретно, бо ми не маємо зв’язку з нею. Я справді сумую за нею, – цитує Анну Софію Sky News.

Паєвська мала виступати на Іграх нескорених у стрільбі з лука та паверліфтингу.

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Фото: Invictus Games: Team Ukraine

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Джерело: Sky News

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