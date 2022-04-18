Україна на Іграх нескорених виборює право доносити правду про війну – Мінветеранів

Під час Ігор нескорених у Гаазі (Нідерланди) відбуваються не лише спортивні, а й інформаційні змагання. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра України у справах ветеранів Інна Драганчук.

— Окрім перемог на п’єдесталах, наша збірна виборює право доносити правду, максимально розповідаючи про те, що насправді відбувається в Україні та наскільки страшна війна Росії проти України, – сказала вона.

Драганчук додала, що завойовані медалі на Іграх нескорених “цінніші, ніж будь-коли”. За її словами, кожна така перемога наближає одну велику для України.

Родіон Сітдіков, який приніс першу золоту медаль у скарбничку збірної України, висловив упевненість, що Україна завершить змагання на хорошій ноті.

— Команда розпочала змагання на хорошій ноті, але я впевнений, що пісня далі буде теж гарна і закінчимо ми на хорошій ноті. Я просто взяв участь, вклав свою лепту, що зміг, те й зміг.

За підсумками виступів команди стрільців, Україна виборола командне срібло. У команді зазначили, що була нагода піднятися вище на п’єдесталі, але через нестачу тренування трішки забракло.

Українська команда також закликала міжнародну спільноту звернути увагу та створити міжнародний тиск, щоб звільнити з російського полону парамедика-волонтерку Юлію Паєвську на псевдо Тайра.

Ігри нескорених відбуваються у Гаазі з 16 по 22 квітня 2022 року. Наша команда представлена у восьми видах спорту, зокрема, у плаванні, бігу, штовханні ядра, стрільбі з лука, баскетболі на візках.

Скріншот: UkraineMediaCentre Kyiv

Джерело: UkraineMediaCentre Kyiv