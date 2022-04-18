Зозуля та Лунін у Мадриді зіграли у футбол з українськими біженцями

Українські футболісти Роман Зозуля та Андрій Лунін, які захищають кольори іспанських клубів, відвідали у Мадриді українських біженців та зіграли товариський матч.

— Війна, на жаль, залишає свої шрами на найвразливіших категоріях населення – дітях. У центрі, який відвідали, нині перебувають 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна, – написав Роман.

Окрім гри у футбол спортсмени привезли співвітчизникам гуманітарну допомогу та підписали низку автографів.

Роман Зозуля грає за клуб Фуенлабрада, який виступає у Сегунді, а Андрій Лунін – голкіпер мадридського Реалу.

Наприкінці березня міністр юстиції Іспанії Хосе Ескріва повідомив, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну до його країни прибули близько 25 тис. українців.

Він зазначив, що станом з них тоді зареєструвалися в органах влади лише 9 тис.

Факти ICTV розповідали, на що можуть розраховувати біженці з України в Іспанії.

Джерело: Роман Зозуля