Зозуля та Лунін у Мадриді зіграли у футбол з українськими біженцями

Українські футболісти Роман Зозуля та Андрій Лунін, які захищають кольори іспанських клубів, відвідали у Мадриді українських біженців та зіграли товариський матч.
— Війна, на жаль, залишає свої шрами на найвразливіших категоріях населення – дітях. У центрі, який відвідали, нині перебувають 80 діток. Ми намагалися їх максимально відволікти і повернути до мирного життя. Зі старшими зіграли товариський матч. Перемогла, звісно, Україна, – написав Роман.
Окрім гри у футбол спортсмени привезли співвітчизникам гуманітарну допомогу та підписали низку автографів.
Роман Зозуля грає за клуб Фуенлабрада, який виступає у Сегунді, а Андрій Лунін – голкіпер мадридського Реалу.
Наприкінці березня міністр юстиції Іспанії Хосе Ескріва повідомив, що з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну до його країни прибули близько 25 тис. українців.
Він зазначив, що станом з них тоді зареєструвалися в органах влади лише 9 тис.
Факти ICTV розповідали, на що можуть розраховувати біженці з України в Іспанії.
Джерело: Роман Зозуля