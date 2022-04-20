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Факти / Спорт

Плавці з Рівненщини вибороли Україні ще три медалі на Іграх нескорених

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Андрій Бадарак

У нідерландській Гаазі завершився третій день змагань на Іграх нескорених. Три медалі Україні здобули плавці з Рівненської області Андрій Бадарак та Іван Лепеха.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Андрій Бадарак здобув золото у плаванні на 50 м на спині! Андрій покращив свій власний результат майже на 5 сек, – розповіли у Генштабі.

Також Бадарак здобув Україні ще одну нагороду – бронзову медаль у запливі на 50 м брасом. Він – ветеран ЗСУ, який пересувається на інвалідному кріслі після тяжких травм хребта та ніг, отриманих у боях за Донбас.

Водночас ветеран російсько-української війни Іван Лепеха виборов бронзу у плаванні на дистанції 50 м вільним стилем. У фіналі була запекла боротьба, однак спортсмену вдалося підняти прапор України на церемонії нагородження.

Крім того, вже бронзовий призер Ігор у Гаазі з бігу на 1 500 м Олексій Бобчинець, завершив змагання з плавання на 50 м вільним стилем з шостим результатом серед найкращих спортсменів у своїй категорії.

А Василь Стуженко фінішував у плаванні 50 м на спині з п’ятим результатом у своїй категорії.

Нагадаємо, що першу золоту медаль для України на Іграх нескорених здобув Родіон Сітдіков у штовханні ядра, показавши результат 9,46 м.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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