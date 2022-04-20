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Факти / Спорт

Збірна України обіграла Косово у матчі еліт-раунду відбору Євро-2022 U-17

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
юнацька збірна України U17

Збірна України U-17 (гравці не старші 2005 року народження) з перемоги стартували в еліт-раунді кваліфікації до чемпіонату Європи-2022, що відбудеться в Італії.

В італійському Поджібонсі підопічні Олега Кузнєцова здолали ровесників із Косово з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі аж на 75-й хвилині відкрив хавбек київського Динамо Дмитро Кремчанін після асисту від півзахисника донецького Шахтаря Максима Деркача.

Фінальну крапку у зустрічі поставив захисник біло-синіх Олексій Гусєв, який подвоїв рахунок на першій компенсованій хвилині другого тайму.

За три дні, 23 квітня, українська команда у Колле-ді-Валь-д’Ельсі зустрінеться з командою Польщі. З однолітками з Італії підопічні Кузнєцова зіграють 26 квітня у Сієні.

Фінальний турнір Євро-2022 відбудеться з 16 травня до 1 червня в Ізраїлі.

Переможець еліт-раунду відбору у групі 6, де грає Україна, виступатиме у квартеті А разом з Ізраїлем, Німеччиною та Люксембургом. Друга команда групи може потрапити до квартету В разом з Францією, Нідерландами та Болгарією.

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Джерело: УАФ

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